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市场报道 | 2013年 9月 27日 星期五 20:42 BJT

表格：美国8月个人所得较前月增涨0.4%，与预估一致

以下为具体数据：

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)

未经通胀调整：

8月 7月 6月 5月

个人所得 0.4 0.2 0.3 0.3

个人支出 0.3 0.2 0.6 0.2

储蓄率(%) 4.6 4.5 4.4 4.7

经通胀调整：

个人支出 0.2 0.1 0.2 0.1

耐用品 0.8 0.4 1.0 0.4

非耐用品 -0.2 0.6 持平 0.6

服务 0.2 -0.1 0.1 -0.1

可支配收入 0.3 0.2 -0.1 0.2

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

8月 7月 6月 5月

较前月变动：

PCE物价指数 0.1 0.1 0.4 0.1

核心PCE物价指数 0.2 0.1 0.2 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 1.2 1.3 1.3 1.0

核心PCE物价指数 1.2 1.1 1.2 1.2(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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