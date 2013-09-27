表格：美国8月个人所得较前月增涨0.4%，与预估一致

港报财经评论：“神刁手”医改中伏，美股滙危如累卵--信报3月28日
美国总统特朗普上台后首个重要议案--新医改法案上周五被撤回后，周一开市「特式」交易继续遭拆仓，美元大跌、美债孳息向下、金价上升、美股期货急跌，不过以昨日外围市况之差，港股算是跌得少了。
以下为具体数据：
个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)
未经通胀调整：
8月 7月 6月 5月
个人所得 0.4 0.2 0.3 0.3
个人支出 0.3 0.2 0.6 0.2
储蓄率(%) 4.6 4.5 4.4 4.7
经通胀调整：
个人支出 0.2 0.1 0.2 0.1
耐用品 0.8 0.4 1.0 0.4
非耐用品 -0.2 0.6 持平 0.6
服务 0.2 -0.1 0.1 -0.1
可支配收入 0.3 0.2 -0.1 0.2
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
8月 7月 6月 5月
较前月变动：
PCE物价指数 0.1 0.1 0.4 0.1
核心PCE物价指数 0.2 0.1 0.2 0.1
较上年同期变动：
PCE物价指数 1.2 1.3 1.3 1.0
核心PCE物价指数 1.2 1.1 1.2 1.2(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
美国总统特朗普上台后首个重要议案--新医改法案上周五被撤回后，周一开市「特式」交易继续遭拆仓，美元大跌、美债孳息向下、金价上升、美股期货急跌，不过以昨日外围市况之差，港股算是跌得少了。
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