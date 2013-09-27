投行观点：KBW将洲际交易所 目标价从221美元下调为216美元

路透基点：天喔食品(集团)准备首次筹集银团贷款，筹资6亿元人民币--TRLPC

路透3月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国天喔食品 (集团)正在准备首次亮相银团贷款市场，筹资6亿元人民币(8,700万美元) 三年期境内贷款。 恒生银行和渣打银行为牵头行和簿记行，贷款利率为中国人民银行利 率加码100%。 牵头行承贷1亿人民币或以上，获得管理费70个基点。主办行承贷5,0 00-9,900万人民币，获得费用45个基点。回应截止日期为4月21日。 筹资用于资本支出、再融资和运营资本。 借款方为香港上市的母公司天喔国际控股有限公司，子公司武汉市南 浦食品有限责任公司提供担保。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)