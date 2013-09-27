版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 27日 星期五 20:55 BJT

投行观点：加拿大皇家银行将洛克希德马丁 目标价从126美元上调为133美元，评级为表现与大盘一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐