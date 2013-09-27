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市场报道 | 2013年 9月 27日 星期五 21:50 BJT

美国热股：黑莓公布第二季亏损，几天前公司接受私有化要约

路透9月27日 - 黑莓 周五公布第二季遭受巨亏，而仅仅数天之前该公司刚刚接受最大股东提出的私有化要约，总价值为47亿美元。

黑莓周五盘初上扬1.64%，报8.08美元。(完)

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