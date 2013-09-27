美国热股：耐克季度获利超出预期，带动Foot Locker股价一并走高

港报财经评论：“神刁手”医改中伏，美股滙危如累卵--信报3月28日
美国总统特朗普上台后首个重要议案--新医改法案上周五被撤回后，周一开市「特式」交易继续遭拆仓，美元大跌、美债孳息向下、金价上升、美股期货急跌，不过以昨日外围市况之差，港股算是跌得少了。
路透9月27日 - 耐克公司(耐吉,Nike) 上季度北美和欧洲市场销量大幅提升，降价活动减少亦让其受益，一并帮助该公司创下强于预期的季度获利。
至少六家机构周五上调了耐克目标价。运动鞋零售商Foot Locker也因该消息上涨。
耐克周五盘初劲扬6.85%，报75.14美元；Foot Locker上涨3.45%，报33.89美元。(完)
美国总统特朗普上台后首个重要议案--新医改法案上周五被撤回后，周一开市「特式」交易继续遭拆仓，美元大跌、美债孳息向下、金价上升、美股期货急跌，不过以昨日外围市况之差，港股算是跌得少了。
--中国交通运输部科学研究院、菜鸟网络与阿里研究院共同发布中国智慧物流大数据发展报告显示，2016年中国智慧物流指数全年均值为40.9，处于快速发展阶段。在区域时效上，上海、浙江、江苏排前三。
路透3月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，瑞安房地产有限公司正在寻求一笔1.5亿美元三年期贷款，大约三个月前该公司才筹集了一笔规模为是次融资近四倍的贷款。