美国热股：耐克季度获利超出预期，带动Foot Locker股价一并走高

路透9月27日 - 耐克公司(耐吉,Nike) 上季度北美和欧洲市场销量大幅提升，降价活动减少亦让其受益，一并帮助该公司创下强于预期的季度获利。

至少六家机构周五上调了耐克目标价。运动鞋零售商Foot Locker也因该消息上涨。

耐克周五盘初劲扬6.85%，报75.14美元；Foot Locker上涨3.45%，报33.89美元。(完)