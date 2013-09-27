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市场报道 | 2013年 9月 27日 星期五 21:41 BJT

美国热股：摩根大通CEO迪蒙与美国司法部长会面，试图化解抵押贷款纠纷

路透9月27日 - 摩根大通 首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)与美国司法部长霍尔德(Eric Holder)周四进行会面，以确认110亿美元赔偿金能够和解针对该行的抵押贷款调查。

摩根大通周五盘初微跌0.54%，报51.59美元。(完)

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