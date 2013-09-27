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市场报道 | 2013年 9月 27日 星期五 21:46 BJT

美国股市：开低，华府预算谈判令人担忧

路透纽约9月27日 - 美国股市周五开低，标准普尔500指数和道指恐怕要录得四周来首个一周跌幅，因华府的预算谈判僵局越发令人担心。

道琼工业指数 跌40.91点或0.27%，报15,287.39,标准普尔500指数 跌5.64点或0.33%，报1,693.03。Nasdaq综合股价指数 下滑18.316点或0.48%，报3,769.111点。(完)

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