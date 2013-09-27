亚洲橡胶：9月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--中国交通运输部科学研究院、菜鸟网络与阿里研究院共同发布中国智慧物流大数据发展报告显示，2016年中国智慧物流指数全年均值为40.9，处于快速发展阶段。在区域时效上，上海、浙江、江苏排前三。
路透9月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 10月 256.1 15 257.3 53
* 11月 257.5 28 257.6 2
* 12月 260.5 235 260.6 8
* 1月 264.0 585 264.7 58
* 2月 267.4 3587 268.3 496
* 3月 270.2 6346 271.1 632
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 RUB/ASCN (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
--中国交通运输部科学研究院、菜鸟网络与阿里研究院共同发布中国智慧物流大数据发展报告显示，2016年中国智慧物流指数全年均值为40.9，处于快速发展阶段。在区域时效上，上海、浙江、江苏排前三。
路透3月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，瑞安房地产有限公司正在寻求一笔1.5亿美元三年期贷款，大约三个月前该公司才筹集了一笔规模为是次融资近四倍的贷款。
路透3月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国天喔食品 (集团)正在准备首次亮相银团贷款市场，筹资6亿元人民币(8,700万美元) 三年期境内贷款。 恒生银行和渣打银行为牵头行和簿记行，贷款利率为中国人民银行利 率加码100%。 牵头行承贷1亿人民币或以上，获得管理费70个基点。主办行承贷5,0 00-9,900万人民币，获得费用45个基点。回应截止日期为4月21日。 筹资用于资本支出、再融资和运营资本。 借款方为香港上市的母公司天喔国际控股有限公司，子公司武汉市南 浦食品有限责任公司提供担保。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)