金属期市：期铜上涨，因中国经济复苏提振需求前景

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--中国交通运输部科学研究院、菜鸟网络与阿里研究院共同发布中国智慧物流大数据发展报告显示，2016年中国智慧物流指数全年均值为40.9，处于快速发展阶段。在区域时效上，上海、浙江、江苏排前三。
* 铜价自6月触及三年低点后反弹10%
* 美国财政忧虑令投资人保持谨慎
* 下周因中国假期交投料淡静
路透伦敦9月27日 - 期铜周五上扬，因市场乐观认为最大消费国-中国的需求正在改善，但对美国财政前景的担忧挥之不去，令投资人保持谨慎，且限制了升幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,300美元，周四收报7,251美元。
期铜势将录得三个月连升，自6月底触及三年低点后反弹10%。
但今年迄今，铜价仍跌约8%。
中国强劲的季节性需求为铜价提供支撑，但美国财政前景的不确定性拖累企业不愿下新的订单，并令市场流动性枯竭。
国际货币基金组织(IMF)亚太地区副主管兼中国工作组主管Markus Rodlauer周四表示，近期中国经济数据强化了该机构对于中国将避开下半年放缓的观点，预期今年可增长7.75%。
周五数据显示，上海期货交易所监控仓库铜库存较9月13日减少0.6%，显示需求继续增加。
下周，中国国庆节假期，预计来自中国的市场活动将迟滞。
其他金属中，今年表现最差的三个月期镍 收高1.12%，报13,985美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
--中国交通运输部科学研究院、菜鸟网络与阿里研究院共同发布中国智慧物流大数据发展报告显示，2016年中国智慧物流指数全年均值为40.9，处于快速发展阶段。在区域时效上，上海、浙江、江苏排前三。
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