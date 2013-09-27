标题新闻：奥巴马呼吁众院共和党不要再“政治卖弄”，通过立法避免政府关门

基金产业：葛罗斯与PIMCO和解，8,100万美元结束两年半缠讼--消息人士

路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。