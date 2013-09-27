9月27日SPDR黄金持仓量较上一交易日减少0.40%，或3.60吨，至905.99吨

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 3/29 深 星帅尔 002860 2,025.956 *19.81 *20.74 安信证券 3/31 3/29 沪 利群股份 780366 17,600 *8.82 *22.98 中信证券 3/31 3/29 深 实丰文化 002862 2,000 11.17 22.98 东海证券 3/31 3/30 沪 联泰环保 732797 5,334 -- -- 申万宏源 4/5 3/30 深 扬帆新材 300637 3,000 -- --
路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。