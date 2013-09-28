中国金融：上海自贸区是对内有限隔离、对外高度接轨的金融环境--中行

路透北京9月28日 - 备受瞩目的上海自贸区方案落地，作为中国外汇业务最大的银行，中国银行 周五表示，上海自贸区总体方案在金融领域的主要亮点是，通过账户区隔构建独立金融环境，与境内其他市场有限隔离，与国际金融市场高度接轨。

中国银行发布的新闻稿称，上海自贸区在“一线放开、二线管住”原则下，通过银行分账经营、独立核算，服务对象涵盖区内居民和境外非居民，实质上在区内构建了一个涵盖离岸和在岸业务、本外币一体化、与国际金融市场高度接轨的金融环境。

“有效隔离了境内其他市场，为进一步推进利率市场化、人民币资本项下自由兑换、跨境人民使用、外汇管理改革等金融改革提供了相对独立的试验田；同时，为区内构建人民币离岸市场提供有效方案，为人民币资金走出去和回流开辟广阔渠道，助推人民币国际化。”新闻稿引述中国银行金融总部（国际结算）总经理程军称。

目前，在上海自贸区范围内设有分支行的中资银行有中国银行、交通银行 和浦发银行 。同时有多家银行已经向银监会提出申请，要求在自贸区设立分行。

有金融领域人士评论称，上海自贸区的效果可与中国2001年加入世界贸易组织（WTO）相提并论，这一改革试验田将彰显中国利率自由化和资本项下开放的决心，未来若改革成果，将向全国范围拓展。也就是说，现在的上海自贸区，相当于改革开放之初的深圳。

程军称，自贸区提供了有效渠道，满足贸易、投资便利化环境下境内外企业更高的金融服务需求。金融机构围绕FTA、FTN开展产品组合和创新，密切与境内外金融机构合作，不仅可更好满足境内企业“走出去”、境外企业“走进来”金融服务需求，也为便利境内外企业外部贸易往来、提高内部资金管理效能的提供新途径，有助于提升企业全球产业链管理的能力和水平。