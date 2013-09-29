中国资管：上周28款集合信托产品发行，12个月期平均收益率升值9.27%

路透北京9月29日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（9月21日-27日）共有19家信托公司发行了28款集合信托产品，发行量环比增加10款，增幅为55.56%。

其中27款新发行产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.88亿元，环比增加0.26亿元，增幅为9.99%%。

根据平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为80.57亿元，环比增加33.48亿元，增幅为71.10%。

募集规模最大的是华润信托发行的“鼎新95号阳光城太原翡丽湾项目集合信托计划”，募集规模为17亿元，这是一款房地产领域的股权投资类产品。

从期限上看，其中27款新发行产品公布了期限，平均期限为19.41个月，环比缩短3.48个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 11 9.27% +0.43个百分点

18个月期 1 8.80%

24个月期 12 10.08% +0.01个百分点

26个月期 1 9.50%

30个月期 2 10.75%

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了14款，基础设施领域产品发行了7款，房地产领域产品发行了4款，证券投资和金融领域产品各发行了1款。其他领域产品发行了1款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了11款，贷款运用类产品发行了8款，债权投资类产品发行了4款，组合运用类产品发行了2款，证券投资类和股权投资类产品各发行了1款。其他类产品发行了1款。

**成立集合信托产品47款，平均预期收益率8.74%**

上周共有26家信托公司成立了47款集合信托产品，成立数量增加9款，环比增加23.68%。

其中有32款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.11亿元，环比减少0.50亿元，降幅为31.07%。

成立规模最大的是杭工商信托发行的“华美地产北京玉兰湾项目股权投资集合资金计划”，募集规模为7.353亿元，这是一款房地产领域的股权投资类产品。

共有16款新成立产品公布了期限，平均期限为36.25个月，环比延长2.98个月。

有7款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率8.74%，环比下降0.47个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了13款，证券投资领域产品成立了9款，金融、房地产和基础设施领域产品各成立了3款。其他领域产品成立了16款。