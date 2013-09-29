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市场报道 | 2013年 9月 29日 星期日 11:02 BJT

CFTC报告：COMEX期铜9月24日持仓报告(表)

路透9月27日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年9月24日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(147,511口)

36,648 43,898 11,865 82,411 71,113 130,924 126,876 16,587 20,635

较9月17日变动(未平仓合约：减少1,662口)

1,009 -6,994 609 -4,172 5,198 -2,554 -1,187 892 -475

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.8 29.8 8.0 55.9 48.2 88.8 86.0 11.2 14.0

各类交易商数量(总计为213家)

49 89 40 50 49 125 158 (完) (编译 杜明霞；审校 王冠中)

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