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市场报道 | 2013年 9月 29日 星期日 11:01 BJT

CFTC报告：COMEX期金9月24日持仓报告(表)

路透9月27日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年9月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(378,216口)

140,468 73,329 18,461 183,688 255,215 342,617 347,005 35,599 31,211

较9月17日变动(未平仓合约：减少6,376口)

1,512 -6,831 132 -5,041 1,149 -3,397 -5,550 -2,979 -826

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.1 19.4 4.9 48.6 67.5 90.6 91.7 9.4 8.3

各类交易商数量(总计为282家)

106 89 62 63 65 201 187 (完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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