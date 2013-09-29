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市场报道 | 2013年 9月 29日 星期日 11:00 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货9月24日持仓报告(表)

路透9月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,881,081口)

431,586 110,828 636,271 718,257 1058400 1786114 1805499 94,967 75,582

较9月17日变动(未平仓合约：减少45,321口)

-16,773 -10,700 -30,563 8,043 4,209 -39,293 -37,054 -6,028 -8,267

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.9 5.9 33.8 38.2 56.3 95.0 96.0 5.0 4.0

各类交易商数量(总计为349家)

137 68 151 95 112 299 288 (完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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