版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 29日 星期日 10:59 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货9月24日持仓报告(表)

路透9月27日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年9月24日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(182,453口)

63,874 18,093 12,193 91,522 142,732 167,589 173,018 14,864 9,435

较9月17日变动(未平仓合约：增加5,957口)

572 795 -494 5,799 6,265 5,877 6,566 80 -609

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.0 9.9 6.7 50.2 78.2 91.9 94.8 8.1 5.2

各类交易商数量(总计为238家)

104 54 45 54 65 177 150 (完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐