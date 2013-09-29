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市场报道 | 2013年 9月 29日 星期日 10:58 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货9月24日持仓报告(表)

路透9月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(359,940口)

123,474 164,869 36,108 171,751 113,221 331,333 314,198 28,607 45,742

较9月17日变动(未平仓合约：增加3,789口)

3,729 -10,704 1,848 -3,859 11,666 1,718 2,810 2,071 979

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.3 45.8 10.0 47.7 31.5 92.1 87.3 7.9 12.7

各类交易商数量(总计为362家)

96 136 98 72 101 229 284 (完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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