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市场报道 | 2013年 9月 29日 星期日 10:57 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货9月24日持仓报告(表)

路透9月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月24日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,147,298口)

335,940 438,216 114,709 564,876 373,717 1015525 926,642 131,773 220,656

较9月17日变动(未平仓合约：增加22,879口)

-8,796 18,674 4,668 24,514 -8,585 20,386 14,757 2,493 8,122

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.3 38.2 10.0 49.2 32.6 88.5 80.8 11.5 19.2

各类交易商数量(总计为715家)

147 204 161 265 273 514 554 (完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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