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市场报道 | 2013年 9月 29日 星期日 10:56 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货9月24日持仓报告(表)

路透9月27日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(620,379口)

222,653 77,347 90,714 253,949 380,163 567,316 548,224 53,063 72,155

较9月17日变动(未平仓合约：增加7,296口)

-11,011 3,593 11,722 5,878 -8,356 6,589 6,959 707 337

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.9 12.5 14.6 40.9 61.3 91.4 88.4 8.6 11.6

各类交易商数量(总计为540家)

169 149 168 122 172 394 410 (完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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