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货币新闻 | 2013年 9月 29日 星期日 15:32 BJT

中国金融：将优化调整自贸区内金融机构存贷比等监管标准--上海银监局

路透上海9月29日 - 中国上海银监局局长廖岷周日表示，将优化调整上海自贸区内金融机构存贷比等监管标准；考虑缩短外资金融机构在区内代表处升格为分行，及开办人民币业务所需时间。

廖岷是在出席上海自贸区情况说明会时做出上述表示的。

此外，中国银监会网站同日发布的新闻稿指出，支持自贸区内银行业金融机构发展跨境融资业务，支持区内银行业金融机构推进跨境投资金融服务。（完）

(发稿 林琦； 撰写 边竞; 审校 林高丽)

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