《综述》美国8月消费者支出增加，受薪资成长提振

* 美国8月个人支出增加0.3%

* 个人所得增长0.4%，为2月以来最大增幅

* 通胀在连续两个月下滑后呈现趋稳迹象

* 9月消费者信心下滑

记者 Jason Lange 编译 王冠中

路透华盛顿9月27日 - 美国8月家庭支出增加，因强劲薪资增长提振了收入，显示尽管数月来美国政府执行严格撙节，经济的动能仍在升高。

美国商务部周五公布的数据显示，美国家庭8月支出较前月增加0.3%，符合预期。

薪资增长将当月所得推高了0.4%，为2月以来最大增幅。分析师表示，收入增长将会推动未来几个月的支出加速。

薪资和支出上扬也给予企业多一些调升价格的空间，扣除食品和能源的通胀在8月升高。这可能提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)决议缩减买债计划的可能性。

“核心通胀升高可能让美联储受到鼓舞，”道明证券(TD Securities)驻纽约的分析师Millan Mulraine称。

数据支持了关于调高税率以及削减联邦预算对经济影响越来越小的看法。美国政府在1月提高税率，并在3月削减了联邦预算。

但华尔街和美联储显然越来越担心华府的政治僵局，可能造成政府在下周停摆，甚至可能在10月中之后发生债务违约，两者都会对经济造成冲击。

家庭对于未来的忧虑也在升高。

根据汤森路透/密西根大学调查终值，美国9月消费者信心下滑至五个月低点，因美国民众预期未来利率上扬且经济成长低迷。

该数据对于投资人信心的影响不大，投资人关注焦点仍在可能的财政危机。美国股市下跌，美元逼近七个月低点。

参看个人消费支出(PCE)物价指数相关图表，请点选(link.reuters.com/qec92t)

参看个人支出相关图表，请点选(link.reuters.com/hed44t)

**部分乐观迹象**

然而，上月的数据显得温和乐观。

尽管纳入税负和物价上扬，8月所得增幅仍为3月以来最大。

“8月所得成长升高，显示第四季消费成长也可能加快，”多伦多Capital Economics的分析师Paul Ashworth称。

的确，消费者支出最新的增长，尽管仍旧温和，但显然已经遏止了令人担忧的通胀降温情况。

经济分析师警告称，若通胀在低档过久，任何经济冲击事件都可能让经济陷入物价和薪资下滑的循环。

PCE数据显示，扣除食品和能源价格的核心物价8月上涨0.2%，高于7月的0.1%增幅。

分析师指出，过去几个月核心通胀年率有上升的迹象，显示可能已经出现了转捩点。