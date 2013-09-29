《综述》美联储温和派官员呼吁对缩减买债措施决定保持耐心

* 柯薛拉柯塔在降低失业率议题上采取强硬立场

* 埃文斯称，可能要等到2014年才会开始缩减刺激措施

* 埃文斯称，可能需要对通胀采取弹性态度

记者 Ann Saphir/Balazs Koranyi/Jonathan Spicer 编译 王冠中

路透明尼亚波利斯/奥斯陆/纽约9月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)高层官员周五表示，美联储在决定何时缩减买债措施时必须要保有耐心，其中一名官员称，可能要等“好几年”时间才会升息，另一人称，可以容忍通胀率升至3%。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和纽约联邦储备银行总裁杜德利所发表上述温和评论。在美联储上周意外决定按兵不动后，投资人正在重新评估美联储今年或明年是否会开始缩减买债计划的预期。

埃文斯在奥斯陆的谈话中表示，经济前景暗示有需要缩减买债计划，但何时开始尚不肯定。

“我们在10月或12月会议上是否会有足够的信心，我没法很肯定地说，”他向记者表示。“我想机会不小。但也可能要稍微久一点的时间。”

美联储在上周政策会议后宣布将维持每月850亿美元买债规模，让金融市场大感意外。

柯薛拉柯塔在接受路透采访时表示，上周政策决议后的市场动荡，遭致美联储未能适切沟通的怨言，也暴露出美联储有必要重新思考如何引导预期。

“错就错在我们没有可信的全面策略...我们没有完善的前瞻性引导。”

**竭尽所能**

柯薛拉柯塔表示，美联储应采取所有必需举措，来达到最大可持续就业的目标。

“若决议具有可信度，其本身就具有相当大的影响力，”柯薛拉柯塔称。他今年在联储不具有表决权。

美联储在去年9月推出第三轮量化宽松政策，并称将持续买债，直到劳动市场前景出现大幅度改善。

美国失业率已在8月降至7.3%，低于一年前的8.1%。但当前失业率仍处在历史上相对偏高水准，且8月失业率下滑主要是因为许多劳工放弃了寻找工作。

柯薛拉柯塔表示，若在上周决定缩减买债计划，就会向市场传达出错误的讯息，让市场以为美联储对疲弱成长和低迷就业感到满意。

“这样并不合理。这么做并不是竭尽所能提振就业...在最快的时间达到就业最大化，”他说。

美联储在2008年底降息至接近零水准，并透过三波大规模买债计划，将其资产负债表规模扩张逾两倍至约3.6兆(万亿)美元，以期藉由压低借贷成本来刺激成长和就业。

然而，在美联储5月开始谈论缩减买债规模，且美联储主席贝南克6月表示官员们预期今年稍后开始缩减买债并在2014年中结束买债计划后，长期利率大幅扬升。

为了压低借贷成本，美联储亦表示，只要通胀前景仍维持在2.5%以下，在失业率降至6.5%之前，联储都将维持隔夜基金利率在近零水准。

**维持低利率**

杜德利表示，那可能还得等一阵子。

“从决定开始缩减措施，到实际调升短期利率之间的时间，很可能要好几年，”他在纽约表示。

美联储官员上周更新了对美国经济的季度预估，有12人预期会在2015年首次升息。

对2016年的预估中值显示，隔夜联邦基金利率可能在2016年底达到2%，而其对通胀率预估则集中在1.7-2.0%。

美联储的通胀目标是2%，以个人消费支出(PCE)物价指数来衡量。美国8月PCE增幅降至1.2%，但仍高于4月的0.9%。

埃文斯称，在追求达到最大可持续就业的同时，可能有需要对通胀采取弹性态度，而这需要美联储给予更大的容忍度。

“这并非目标，但可成为一个主要项目，以创造宽松环境来支撑最大就业，因此这会非常有帮助，”埃文斯称。“甚至可以在通胀率低于3%的情况下持续采行此做法，因为我认为对通胀目标保持弹性是非常重要的。”