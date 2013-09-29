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货币新闻 | 2013年 9月 29日 星期日 17:15 BJT

中国能源：周一起汽、柴油价格每吨分别调低245和235元--发改委

路透上海9月29日 - 中国国家发展和改革委员会周日称，自周一(30日)起汽、柴油价格每吨将分别下调245和235元人民币，成品油价在此前连续三次上调后走低。

发改委网站通知称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.20元，调价执行时间为9月29日24时，也就是周一起。

通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，保障成品油市场稳定供应，严格执行国家价格政策。（完） (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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