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市场报道 | 2013年 9月 29日 星期日 16:28 BJT

美国政经：若美国政府关门，劳工部下周将不会公布非农就业报告

路透华盛顿9月27日 - 美国劳工部周五在一份备忘录中称，若政府在周一关门，劳工部下周将不会公布备受关注的月度非农就业报告。

“所有的调查和其他计划都会停止，公开网站也不会更新，”劳工统计局长官Erica Groshen在该部门网站上公布的备忘录称。

最新的美国月度非农就业报告预定在10月4日1230GMT公布。

若国会无法通过延长部会预算，美国联邦政府许多部门下周可能面临停摆。

并非所有的美国经济数据都会因为政府停摆而延后公布。

劳工部发布的另一份备忘录称，预定周四公布的一周初请失业金人数不受影响。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)也不会受到政府关门的影响。

美国商务部周五公布的文件称，商务部可能关闭其发布经济数据的部门。然而，这项文件归类为“正式决议前的意见”，尚不清楚是否已作出最后决定。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)

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