美国政经：若美国政府关门，劳工部下周将不会公布非农就业报告

欧元债市：葡萄牙及意大利公债收益率上扬，因欧洲央行缩减买债
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透华盛顿9月27日 - 美国劳工部周五在一份备忘录中称，若政府在周一关门，劳工部下周将不会公布备受关注的月度非农就业报告。
“所有的调查和其他计划都会停止，公开网站也不会更新，”劳工统计局长官Erica Groshen在该部门网站上公布的备忘录称。
最新的美国月度非农就业报告预定在10月4日1230GMT公布。
若国会无法通过延长部会预算，美国联邦政府许多部门下周可能面临停摆。
并非所有的美国经济数据都会因为政府停摆而延后公布。
劳工部发布的另一份备忘录称，预定周四公布的一周初请失业金人数不受影响。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)也不会受到政府关门的影响。
美国商务部周五公布的文件称，商务部可能关闭其发布经济数据的部门。然而，这项文件归类为“正式决议前的意见”，尚不清楚是否已作出最后决定。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小