中国央行：继续实施稳健货币政策，适时适度预调微调--货币政策例会

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透上海9月29日 - 中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会指出，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；央行在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性，适时适度进行预调微调。
周日刊登在央行网站的新闻稿指出，全球经济有所好转，但形势依然错综复杂，要密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化。
会议并称，要把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，为经济结构调整与转型升级创造稳定的金融环境和货币条件，更好地服务实体经济发展。
此外，要进一步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。继续推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
中国央行副行长胡晓炼此前表示，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。 (完)
参看详情，请点选中国央行网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。