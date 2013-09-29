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货币新闻 | 2013年 9月 29日 星期日 18:25 BJT

中国央行：继续实施稳健货币政策，适时适度预调微调--货币政策例会

路透上海9月29日 - 中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会指出，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；央行在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性，适时适度进行预调微调。

周日刊登在央行网站的新闻稿指出，全球经济有所好转，但形势依然错综复杂，要密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化。

会议并称，要把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，为经济结构调整与转型升级创造稳定的金融环境和货币条件，更好地服务实体经济发展。

此外，要进一步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。继续推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国央行副行长胡晓炼此前表示，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。 (完)

参看详情，请点选中国央行网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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