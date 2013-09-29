重温稿-中国能源：周一起汽、柴油价格每吨分别调低245和235元--发改委

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透上海9月29日 - 中国国家发展和改革委员会周日称，自周一(30日)起汽、柴油价格每吨将分别下调245和235元人民币，成品油价在此前连续三次上调后走低。
发改委网站通知称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.20元，调价执行时间为9月29日24时，也就是周一起。
通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，保障成品油市场稳定供应，严格执行国家价格政策。（完） (发稿 边竞; 审校 林高丽)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。