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货币新闻 | 2013年 9月 30日 星期一 06:25 BJT

美国金融市场：股指期货全线下跌，因美国政府关门可能性上升

路透纽约9月29日 - 美国股指期货周日下跌，因华府最后一刻达成协议解决预算之争的可能性下降，令政府关门的可能性上升。

华府关门将令各资产类别均充斥大量不确定性，料冲击市场。如果迅速达成协议，可能令市场反弹，但长时间关门可能对经济成长和消费者信心产生严重影响。

标普500指数期货 跌12.8点，低于根据利率、股息和合约到期时间等因素计算出来的公允价值。道琼工业指数期货 跌73点，纳斯达克100股指期货 跌16点。(完)

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