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货币新闻 | 2013年 9月 30日 星期一 07:39 BJT

《一周经济焦点》市场对经济复苏的信心将面临重大考验

**日本调税问题**

在日本，预计首相安倍晋三周二确定将在明年4月把消费税率从5%提高到8%。这将是20年来日本首次采取重大举措来控制日益膨胀的债务规模。

为了缓解其对经济的冲击，安倍正在准备推出刺激措施，可能包括向提高薪资或者增加资本支出的企业提供税赋优惠。

在安倍宣布政策之后，日本央行将公布“短观”企业景气调查报告。路透调查的分析师认为，这将是一份乐观的报告。

德意志银行驻伦敦的外汇策略师James Malcolm表示，如果上述预测落空，日本央行总裁黑田东彦可能加倍努力来扩大基础货币，以摆脱持续了15年的通缩局面。

“如果结果令人失望，几乎肯定会让人预期央行将采取更多的宽松政策，”他在报告中表示，暗示此举甚至可能是央行周五结束的下次会议的“热门选项”。但是，更加现实的日期是10月31日召开会议的时候。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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