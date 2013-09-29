《一周经济焦点》市场对经济复苏的信心将面临重大考验

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
**日本调税问题**
在日本，预计首相安倍晋三周二确定将在明年4月把消费税率从5%提高到8%。这将是20年来日本首次采取重大举措来控制日益膨胀的债务规模。
为了缓解其对经济的冲击，安倍正在准备推出刺激措施，可能包括向提高薪资或者增加资本支出的企业提供税赋优惠。
在安倍宣布政策之后，日本央行将公布“短观”企业景气调查报告。路透调查的分析师认为，这将是一份乐观的报告。
德意志银行驻伦敦的外汇策略师James Malcolm表示，如果上述预测落空，日本央行总裁黑田东彦可能加倍努力来扩大基础货币，以摆脱持续了15年的通缩局面。
“如果结果令人失望，几乎肯定会让人预期央行将采取更多的宽松政策，”他在报告中表示，暗示此举甚至可能是央行周五结束的下次会议的“热门选项”。但是，更加现实的日期是10月31日召开会议的时候。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。