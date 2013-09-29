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货币新闻 | 2013年 9月 30日 星期一 07:27 BJT

韩国数据：8月经季调的工业生产较前月升1.8%，远优于市场预期

路透访问的分析师预估中值为8月工业产出经季节调整后较前月增长0.5%，预测值从下滑0.8%至增长1.5%不等。

数据显示，8月工业生产较上年同期成长3.3%，7月修正为增长0.9%。路透调查预测中值为成长2.4%。

韩国工业生产数据密切反映出该国出口状况，该国拥有一些全球最大的汽车、船舶和智能手机制造商。该国8月出口较上年同期大增7.7%，为七个月来最大增幅。

统计局数据还显示，8月服务业产出经季节调整后较前月上升0.7%，7月修正为萎缩0.4%。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵/李爽)

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