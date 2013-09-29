版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 30日 星期一 07:28 BJT

日本数据：9月制造业PMI升至52.5，为2011年大地震以来最高

9月PMI产出分项指数亦从8月的53.5升至53.8，呈现震灾以来最快增长速度。

新出口订单分项指数从8月的49.3跳升至53.3，为今年3月以来最快升速。

日本经济在4-6月季度实现连续第三个季扩张，表现超越很多G7国家，因首相安倍晋三实施的经济刺激措施提振了家庭支出，并推低日圆，惠及出口。

日本央行4月也推出力度很大的刺激措施，并承诺通过大规模购买资产实现基础货币翻番，以在两年内实现2%的通胀率目标。(完) (编译 朱晓军/白云; 审校 郑茵/张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐