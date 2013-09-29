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货币新闻 | 2013年 9月 30日 星期一 07:56 BJT

《美国政经焦点》国会陷入诡异平静，两党均等待对方让步

* 经过一天的争吵，参议院在周一下午前不会有所行动

* 两党通过电视广播把责任推到对方身上

* 政府将在周一午夜关门，但不会影响军人工资发放

路透华盛顿9月29日 - 尽管周一午夜这个避免联邦政府关门的最后期限迅速逼近，美国国会周日却是一派诡异的平静，会议室大门紧锁，议员人影不见，两党都在等待对方让步。

参议院民主党议员周日决定，不对当天稍早由共和党控制的众议院通过的一项提案进行审议。该提案决定将支应总统奥巴马医疗改革案的资金延后一年。

在经过周六的激烈辩论后，众议院还投票赞成取消一项医疗设备税，该税种本可在10年中带来约300亿美元的收入，以支持医疗改革法案。部分民主党议员也投了赞成票。

众议院还一致通过一项议案，即便政府在10月1日新财年开始时无钱可用，也不会影响美国军队的支出。

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