《美国政经焦点》国会陷入诡异平静，两党均等待对方让步

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
* 经过一天的争吵，参议院在周一下午前不会有所行动
* 两党通过电视广播把责任推到对方身上
* 政府将在周一午夜关门，但不会影响军人工资发放
路透华盛顿9月29日 - 尽管周一午夜这个避免联邦政府关门的最后期限迅速逼近，美国国会周日却是一派诡异的平静，会议室大门紧锁，议员人影不见，两党都在等待对方让步。
参议院民主党议员周日决定，不对当天稍早由共和党控制的众议院通过的一项提案进行审议。该提案决定将支应总统奥巴马医疗改革案的资金延后一年。
在经过周六的激烈辩论后，众议院还投票赞成取消一项医疗设备税，该税种本可在10年中带来约300亿美元的收入，以支持医疗改革法案。部分民主党议员也投了赞成票。
众议院还一致通过一项议案，即便政府在10月1日新财年开始时无钱可用，也不会影响美国军队的支出。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。