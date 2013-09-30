金砖国家：9月27日股汇市收盘纵览

路透9月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月27日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低3.12点或0.31%，报999.88点。
中国股市:沪综指收涨，金融股企稳令大盘终结三连跌
香港股市：恒指小幅收高，但9月以来周线首度下跌
中国汇市：人民币微幅收升，长假前交投谨慎成交区间狭窄
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拉美股市：墨西哥股市大跌，投资人就近期涨势锁定获利。拉丁美洲股市周线收低，未来一周料进一步下跌，美国国会正就政府财务问题进行角力。墨西哥股市两周来第三度跌破42,000点关卡，而巴西股市过去两周来则自5月以来最高水准回落。巴西股市指标Bovespa指数 收低0.08%，周线下跌0.7%。
拉美汇市：拉美货币下跌，受美国预算僵局担忧影响
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南非股市：收盘近持平，受美国预算和债务协商的忧虑影响，全球股市均受压。Top-40绩优股指数 微升0.05%，报39,774.18点。综合指数 升0.02%，报44,358.74点。
南非汇市：兰特兑美元跌至两周低位，受Amplats矿工罢工拖累
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印度股市：挫跌约1%，NSE指数近三周来首次收在200日移动均线下方，受央行总裁关于通胀仍高的谈话影响，银行股下跌。指标BSE指数 跌0.84%，或166.58点，报19,727.27点，周线下跌2.6%，为五周来首次周线收低。NSE指数 跌0.83%，或49.05点，报5,833.20点，周线下跌3%，且为9月6日以来首次收在200日移动均线下方。
印度汇市：印度卢比下跌，中止两日涨势，外商银行代替客户买美元，而周一将公布的6月当季经常帐赤字数据，料为卢比提供指引。卢比兑美元 收报62.51/52，周四收报62.07/08。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,432.870点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.12%至791.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.09%，报32.35500卢布；卢布兑欧元 下跌0.33%，报43.74500卢布。(完)
(整理 王冠中; 审校 于春红)