英国经济：9月房价按月涨幅创六年最大，不存在房价泡沫--Hometrack

路透伦敦9月30日 - 地产分析机构Hometrack周一在调查中称，英格兰和威尔士房价9月创下逾六年来最大的按月涨幅，但有关房价泡沫的说法言过其实。

Hometrack称，9月房价较8月涨0.5%，为2007年5月以来最大按月涨幅，较上年同期为上涨2.4%，为2007年12月以来最大同比涨幅。

过去12个月期间，英国房价一路回升，一些人担心房价出现无法持续的涨势。但Hometrack的研究主管Richard Donnell淡化这些担忧。

“房价是从低位上涨，有关国内楼市出现泡沫的说法言过其实，”他说。

“我们看到伦敦房价持续上涨，其它地区房价也在温和走高，给人以整体房市在复苏的印象，”他补充称。

Hometrack称，预计房价短期内将继续上扬，但也警告指出，楼市对需求变化，尤其是对抵押贷款利率前景预期出现的变化仍很敏感。

抵押贷款商Nationwide上周五公布的另一项数据显示，英国9月房价创下逾三年最大年涨幅。

英国房价上涨是受助于政府的扶持措施。这些措施降低从银行借款的成本，并向无力负担大额首付的购房者提供帮助。后一条措施的规模还将从2014年初起扩大。(完)