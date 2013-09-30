《全球主要国家债券发行预告》--9月30日-10月7日

标题新闻：马来西亚央行称5月2日起所有居民实体可卖空政府证券，不再限于持牌银行及投行
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/30 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/1 日本 10年期公债 10/3 日本 三个月期贴现国库券 10/3 日本 提高流动性的公债标售 10/3 西班 公债标售 牙 10/3 法国 OAT公债标售 10/7 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200