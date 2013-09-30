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债券 | 2013年 9月 30日 星期一 08:25 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月30日-10月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。    
        
 日期   时间   国家   规模   发行细节
 9/30   1350   法国          标售国库券(BTF)
 10/1          日本          10年期公债
 10/3          日本          三个月期贴现国库券
 10/3          日本          提高流动性的公债标售
 10/3          西班          公债标售
               牙            
 10/3          法国          OAT公债标售
 10/7   1350   法国          标售国库券(BTF)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 朱晓军；审校 白云)
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