中国经济：上海自贸区负面清单公布，外资设投行财务公司等仍受限

路透上海9月30日 - 中国上海市政府网站刊登中国（上海）自由贸易实验区外商投资准入特别管理措施（即负面清单），涉及16个行业门类。在金融领域中，外资的投行、财务公司、信托公司等仍受限制。

负面清单列明了在自贸区对外商投资项目和设立外资企业采取与国民待遇等不符的准入措施，对负面清单之外的领域，将外商投资项目由核准制改为备案制；将外商投资企业合同章程审批改为备案管理。

自贸区管委会常务副主任戴海波昨在新闻会上表示，目前公布的只是2013年版的负面清单，未来会根据实际情况需要进行调整。

上海市政府在负面清单措施的说明中指出，除列明的负面清单，禁止（限制）外商投资国家以及中国缔结或者参加的国际条约规定禁止（限制）的产业，禁止外商投资危害国家安全和社会安全的项目，禁止从事损害社会公共利益的经营活动。

自贸试验区内的外资并购、外国投资者对上市公司的战略投资、境外投资者以其持有的中国境内企业股权出资，应当符合相关规定要求；涉及国家安全审查、反垄断审查的，按照相关规定办理。

台港澳投资者在自贸试验区投资参照负面清单执行。若内地与港澳、大陆与台湾的相关经贸协议有更优惠的开放措施的，依相关协议的规定执行。

以下是负面清单中主要行业管理措施摘要：

1.农林牧渔： 限制投资农作物新品种选育和种子生产(中方控股)

投资农作物种子企业须合资合作,限制投资棉花加工

2.采矿业: 投资石油天然气须合资合作,投资煤层气和矿井瓦斯利用须合资合作

3.制造业: 限制投资大米、面粉加工；限制投资玉米深加工

限制投资豆油、菜籽油、花生油等食用油脂加工（中方控股）

限制投资黄酒、名优白酒生产（中方控股）

限制投资出版物印刷（中方控股）；投资只读光盘复制须合资合作

限制投资电解铝、铜、铅、锌等有色金属冶炼。

汽车整车合资企业的中方比例不低于50%

4.电力： 投资核电站的建设经营须中方控股

5.建筑: 投资铁路干线路网的建设须中方控股

6.批发零售: 限制投资粮食收购及粮食棉花的批发配送

禁止文物拍卖

限制投资加油站(同一外国投资者超过30家分店)

7.交通运输: 限制投资铁路客运(中方控股),铁路货运(须合资合作)

禁止投资经营信件的国内快递业务和投资邮政公司

8.信息传输 限制投资电信、广播电视和卫星传输服务

互联网及IT 除应用商店外，投资其他信息服务业务的外资比例不超过50%

禁止投资新闻网站、网络视听节目服务等

禁止投资经营因特网数据中心业务

9.金融业： 限制投资银行、财务公司、信托公司、货币经纪公司

限制投资保险公司（外方不超50%）、保险中介、保险资产管理公司

限制投资证券公司（外方不超过49%），基金公司（外方不超过49%）

投资融资租赁公司的外方总资产不低于500万美元

10.房地产业： 限制投资土地成片开发(限合资合作)

限制投资高档宾馆、高档写字楼、国际会展中心

禁止投资别墅

11.租赁及商业 限制投资法律咨询,外国律师事务所只能设立代表处

服务 投资会计师事务所须合伙

限制投资评级服有公司

12.科研及技术 禁止投资人体干细胞技术开发和应用

服务业 禁止投资基因诊断与治疗技术服务和应用

13.水利环境 投资综合水利枢纽的建设运营须中方控股

14.教育: 投资经营性教育培训机构、职业技能培训机构限合作

15.卫生: 投资医疗机构投资总额不低于2,000万元人民币,不设分支机构

16.文化体育 禁止投资新闻机构,禁止投资图书、报纸、期刊出版服务

娱乐 限制投资电影院建设经营（须中方控股），禁止投资网吧

禁止投资高尔夫球场的建设经营

禁止投资博彩业、色情业（完）

具体详情，可点选上海市政府网站 here