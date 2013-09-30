修正-背景资料：美国政府若关门会带来那些影响？

(更正：修改内文多处措辞，将“遭暂时解雇”改为“休无薪假”)

路透9月29日 - 若美国共和党和民主党议员未能就支出法案达成协议，美国政府将从周一午夜开始关闭部分部门运作。

在政府关闭期间，攸关国家安全和公众安全的重要支出将会持续，而医疗保险和退休福利也不会受影响。

但民间联邦雇员--从处理表格、处理日常事务、到国家公园和博物馆的工作人员--都会休无薪假。

美国政府上一次关门是在1995年12月16日至1996年1月6日，当时有约80万联邦雇员被迫放无薪假。

以下为美国政府关门可能带来的影响。

**联邦雇员**

将有最多100万名美国联邦雇员可能从10月1日起被迫放无薪假。

多数联邦机构雇员会休无薪假，但有少数“例外”必续继续工作，包括航空交通管理员和监狱警卫等安全人员。若议员或委员会要求，国会雇员也可继续工作。

国会先前曾向休无薪假的联邦雇员发放补贴。

联邦雇员若在休无薪假期间试图处理任何工作，可能会面临惩罚。

**对金融市场的影响**

除了可能带来市场波动之外，希望通过首次公开发行(IPO)筹资的企业可能要推迟其计划。

企业仍能够向美国证券交易委员会(SEC)提交某些文件，但该机构周五表示，关门期间将暂停申请的处理和批准工作。

“如果证交会像其所说的那样关门，筹资计划也将遇到严重困难，”加州律师事务所Cooley LLP合伙人Eric Jensen表示。

等候美国食品药物管理局决定的药企可能也要面临延期。该管理局表示，将继续进行与收费药物审批项目有关的“有限活动”。

**政府承包商**

评级机构标普表示，若政府关门不到两周，不会影响大型国防承包商，没有联邦合同支付的情况下他们也可以暂时维持。但若关门时间更长，可能削弱小型国防承包商的财务和流动性状况。

“小型承包商的感觉可能更明显，”Morrison & Foerster的政府合同部门联合主管Bradley Wine表示。

**肉品检验人员**

美国农业部肉品检验被视为攸关国家安全，因此将坚守岗位。

**美国军方**

所有军方人员将继续正常勤务。但据国防部指出，军方很大一部分民间雇员将休无薪假。

若国会未能就政府支出法案达成协议，无薪休假的正式通知将在10月1日发布。

**联邦法院**

联邦法院将维持运作约10个工作天。到10月15日，司法部需要再提供进一步指引。

最高法院的2013年开庭期从10月7日开始，其不愿评论是否为政府关门准备预案。但法院一名发言人指出，过去政府关门时，法院仍持续照常运作。

**国税局**

美国国税局在10月15日有个重要的税务截止日，美国民众须在该日期前补报2012年税务，常规报税截止日在4月15日。国税局将在政府关门期间接受退税和其他税务支付的申请，但会停止查核等许多其他活动。

国税局周一称，其九万名左右的员工约有九成将休无薪假，意味着电话客服将关闭，查核活动将停止。

**健保法**

奥巴马总统2010年提出的医疗改革法案预定在10月1日上路，届时民众将可开始购买适合的医疗保险。