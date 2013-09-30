《香港报摘》--其他报纸重要消息9月30日

* 明报：

--内地开放自由行来港今年满10年，铜锣湾面貌十年已几番新，「金舖多过便利店」，本报统计发现，四大金饰品牌在铜锣湾区共开设25间分店，便利店只有18间，且大多只能设在铜锣湾的边缘。香港金饰业受惠于内地游客，今年首7个月的销售额已突破700亿港元，有学者预料数字今年势首破千亿。 * 星岛日报：

--禹洲地产 主力开发海西区，集团副总裁杨彬表示，未来发展仍会以厦门、福州等核心海西区为重点，期望未来五年该区收入年增率达到30%；且今年可望提前完成90亿元人民币的合约销售目标。

--新世界发展 分拆旗下「三宝」酒店上市一事搁置近数月，市传因近期新股市场气氛热烈，新世界酒店投资将于短期内开始上市前推介。惟当初为吸客订下的未来收购酒店名单，其中的重头戏沙田凯悦酒店，却被中大否决售予分拆公司。 * 苹果日报：

--阿里巴巴挟合伙人制闯港失败，据悉上市委员在过去两个月的讨论中，主要关注倘为阿里开先例的后果，并曾经作出让步，开出包括限制创办人马云减持、持股量要维持某个百份比，以及为合伙人提名次数设限等条件换取豁免，可惜对方认为招数太辣，令谈判破裂。

--新股本周再掀小型股大混战，三只小型新股包括本土品牌御药堂、毅信 及绿岛 将于本周加入战圈，合共集资额不够5亿港元。有市场人士指，近期市况渐趋波动，相信短期内上市新股仍以中小型新股为主。

--保荐人新例即将于明日（1日）正式落实生效，不论大小型投资银行都如临大敌。有外资及中资投资银行家坦言，由于对新例仍有待熟习，短期内或减少承接担任保荐人的新股生意，据悉甚至有民企因为新例增加披露而拖慢上市步伐，或影响明年初新股上市情况。 * 东方日报：

--市场正期待A股IPO可否于年底前重开，澳洲会计师公会大中华区分会会长李文杰认为，近期A股回暖且有资金流入，相信A股IPO年底前重开机会大，已有不少外资考虑在内地成立私募基金，准备在上市前（pre-IPO）投资分一杯羹。他相信，即使A股IPO重开，不会打击本港新股市场。

--随着前海的发展逐渐提速，各金融机构均积极抢滩，以财务顾问服务为主的汇联金融 ，其集团主席李仲豫预料旗下在前海注册的金融服务公司收入，明年能占整体近两成的比重，并且透露明年上半年将会启动向联交所申请转主板上市。 * 文汇报：

--本周多支小型股亮相，中国绿岛科技将发行1亿股股份，招股价为0.72至0.89港元，计划于10月11日挂牌；于本周三上市的香港信贷 ，市传定价将为1.03港元，达到上限定价。公开发售超购逾400倍。市场消息亦指，巨星国际 ，国际配售部分超购达2倍，公开发售已录足额认购。 * 大公报：

--TCL通讯 正积极发展其智能手机业务，首席执行官郭爱平在惠州接受港媒采访时表示，预料至11月公司智能手机出货量将继续录得升幅，惟受季节性因素影响，其后会放缓。

--金保利新能源 公布，公司于9月27日与买方、担保人及安排行订立认购协义，据此，根据认购协议所载条款及受其中所载条件规限，该公司已有条件同意发行本金总额为5,000万美元（约合港币3.87亿元）可换股债券。(完)