背景资料：中国主要监管部门支持上海自贸区金融业开放政策要点

路透北京9月30日 - 备受关注的中国（上海）自由贸易试验区于上周日正式挂牌，明确将经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。

包括中国央行、证监会、银监会、保监会在内的主要金融监管部门随后相继出台了支持自贸区建设的若干政策措施。方案和有关措施要点摘录如下：

**金融改革**

自贸区金融改革将高度重视风险可控。将在自贸区内探索建立与自贸区相适应的外汇管理体制，推进企业跨境融资自由化和便利化。自贸区内所有金融改革均将在风险可控的前提下进行，成熟一项推出一项，央行将与上海市政府加强合作，密切评估和跟踪，防止热钱通过自贸区冲击境内金融体系。

在自贸区内将加强金融制度创新：一是在自贸区扩大人民币跨境使用；二是先行先试利率市场化，在全国统一部署框架内，稳步推进；三是在自贸区内人民币资本项目可兑换，在风险可控情况下有序推进，支持企业走出去，提高国际竞争力。

**资本市场**

支持自贸区内符合一定条件的单位和个人按照规定双向投资于境内外证券期货市场。区内金融机构和企业可按照规定进入上海地区的证券和期货交易所进行投资和交易；在区内就业并符合条件的境外个人可按规定在区内证券期货经营机构开立非居民个人境内投资专户，开展境内证券期货投资；允许符合条件的区内金融机构和企业按照规定开展境外证券期货投资；在区内就业并符合条件的个人可按规定开展境外证券期货投资。

拟同意上海期货交易所在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。依托这一平台，全面引入境外投资者参与境内期货交易。

支持证券期货经营机构在区内注册成立专业子公司。支持区内证券期货经营机构开展面向境内客户的大宗商品和金融衍生品的柜台交易。

区内企业的境外母公司可按规定在境内市场发行人民币债券。根据市场需要，探索在区内开展国际金融资产交易等。

**银行业**

允许全国性中资商业银行、政策性银行、上海本地银行在区内新设分行或专营机构。允许将区内现有银行网点升格为分行或支行。在区内增设或升格的银行分支机构不受年度新增网点计划限制。

支持区内符合条件的大型企业集团设立企业集团财务公司；支持符合条件的发起人在区内申设汽车金融公司、消费金融公司；支持上海辖内信托公司迁址区内发展；支持全国性金融资产管理公司在区内设立分公司；支持金融租赁公司在区内设立专业子公司。

允许符合条件的外资银行在区内设立子行、分行、专营机构和中外合资银行。允许区内外资银行支行升格为分行。研究推进适当缩短区内外资银行代表处升格为分行、以及外资银行分行从事人民币业务的年限要求。

支持符合条件的民营资本在区内设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。支持符合条件的民营资本参股与中、外资金融机构在区内设立中外合资银行。

支持区内银行业金融机构发展跨境融资业务，包括但不限于大宗商品贸易融资、全供应链贸易融资、离岸船舶融资、现代服务业金融支持、外保内贷、商业票据等。支持区内银行业金融机构推进跨境投资金融服务，包括但不限于跨境并购贷款和项目贷款、内保外贷、跨境资产管理和财富管理业务、房地产信托投资基金等。

允许符合条件的中资银行在区内开展离岸银行业务。

将区内银行分行级以下（不含分行）的机构、高管和部分业务准入事项由事前审批改为事后报告。设立区内银行业准入事项绿色快速通道，建立准入事项限时办理制度，提高准入效率。

支持探索建立符合区内银行业实际的相对独立的银行业监管体制，贴近市场提供监管服务，有效防控风险。建立健全区内银行业特色监测报表体系，探索完善符合区内银行业风险特征的监控指标。优化调整存贷比、流动性等指标的计算口径和监管要求。

**保险业**

支持在自贸区内试点设立外资专业健康保险机构。支持国际著名的专业性保险中介机构等服务机构以及从事再保险业务的社会组织和个人在自贸区依法开展相关业务，为保险业发展提供专业技术配套服务。

支持保险公司在自贸区内设立分支机构，开展人民币跨境再保险业务，支持上海研究探索巨灾保险机制。支持保险公司创新保险产品，不断拓展责任保险服务领域。

支持自贸区保险机构开展境外投资试点，积极研究在自贸区试点扩大保险机构境外投资范围和比例。

支持上海开展航运保险，培育航运保险营运机构和航运保险经纪人队伍，发展上海航运保险协会。支持上海完善保险市场体系，推动航运保险定价中心、再保险中心和保险资金运用中心等功能型保险机构建设。