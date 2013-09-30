港报财经评论：刺激泡沫再换取复苏--信报9月30日

刺激泡沫再换取复苏/ 习广思

多事之秋的确是多事，但市场有不明朗，却不代表悲观。联储局9月不收水的决定，为股市带来一阵兴奋后，市场回复冷静，重新审视退市路线之余，市场再把焦点放在债务上限谈判之上。然而，债务上限的政治闹剧已经是第三度上演，市场这次虽没有被吓怕，但在死线前夕，亦见观望为先。相反，联储局不退市后的资金反应，更值得投资者留意。据EPFR数据，投资者的风险胃纳程度在上升，新兴市场市场连续三周录得资金流入，其中以中国、韩国股市较为明显；上周并见新兴市场债券基金录得净流入，高息债券基金流入是9星期来高位。资金会否重新流回新兴市场，情况难叫人太乐观，但8月走资潮后，资金大规模撤走风险已纾缓，新兴市场股票大幅反弹；及至9月中联储局不退市，资金再流入新兴债券及高息债。

上述情况不代表资金再出现逆流，只不过，几过月来不断炒退市，新兴市场及高息资产大震荡，9月不退市的决定，令资金流稳定下来，只因市场预料退市路将是很漫长，即使新兴市场及高息资产吸引力下降，但还有可取之处。恒指第三季至今上升11.5%，国企指数上升12.7%，大市由低位反弹，这个季度回报可观。然而，恒指甚至大市仍然未摆脱上落市格局，而且由今年开始，炒股不炒市的主题至今未变，大市持续由板块轮动来支撑，但强势股远远跑出。第四季会如何？9月份中国宏观数据依然利好，再加上市场对三中全会、改革政策仍存有憧憬，相信10月股市不会太差；但是，正如早前所提及，中国数据到11月能否仍持续好转，三中全会政策揭盅时是否有惊喜，能否叫投资者重新建立信心，这都是疑问所在。

港股今日季度结，上周大市炒作二三线股份，由小型落后濠赌股，到借黄金周炒作零售股，新能源股轮流炒等现象，均反映基金粉饰动作，大市表现实在平平。事实上，黄金周不再黄金，过去炒作黄金周由零售股、收租股为主，过去一两年转炒作濠赌股，如今黄金周除了买奢侈品外，更多的是买药油、买奶粉、买化妆品，反映自由行消费向下流。上周零售股急涨，卓悦 更加升至历史高位，本周题材能否继续，投资者小心回吐呢。

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日圆恐重拾弱势/ 苏子

目前绝大部分投资者的情绪，也以看淡日圆大方向为主。最新公布的CFTC期货仓位报告显示，日圆的净短仓规模，较前一周上升3.5%，反映投机大户同样看淡日圆。不过，市场上亦有投机者正打赌日圆转强，因为目前日圆的最大利好因素，便是其本身的避险货币功能。由于市场正担心参、众两院就美国债务问题谈判上可能破裂，令明天美国政府可能出现部分停摆；到下月中旬美国将触及债务上限，出现违约，并可能因此被下调评级，故不少投机者正利用这些极不确定的风险事件，伺机把日圆汇价推高。所以，上周五美元兑日圆始终未能顺利突破99╱99.25的重要即市阻力区，反而更逐步向下走低，并且曾略破20天保历加通道的98.18底部支持，一度低见98.06水平才能止跌回稳。

不过，影响日圆升跌的因素其实甚多，而日圆本身亦受日本政府会否在今天宣布把消费税自5%上调至8%所困扰；加上上周五日本公布8月全国核心CPI年率，虽然已升至接近5年新高水平，但由于有领先指标作用的9月东京核心CPI年率仅升0.2%，较预期0.3%为差，令市场担心日本的通胀情况可能放缓，央行有必要因此推出更多刺激措施。这些负面因素有可能盖过避险需求的利好因素，使日圆得以重拾弱势，并令稍后美元兑日圆在稳守20天保历加通道底部支持不破后，重拾上升动力。

此外，本周五美国将公布全球瞩目的9月份就业报告结果，预料将左右本周美元在数据公布前的走势，相信本周中段以前，美元较大机会继续以上落市形式运行，向下急跌风险不高。上周五欧罗兑美元未能在触及1.3563高位后，进一步突破前周的1.3570高位，令短线走势呈现双顶。今天若乏力再升并且低收，小心失守上周的1.3458底位，以及下试上月28日的1.3398高位。故投资者若认同短线美元急跌机会不高，可以考虑伺机入市建立欧罗兑美元短仓的策略。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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