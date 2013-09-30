港报财经评论：内房股第四季睇政策--经济日报9月28日

内房股第四季睇政策/ 林瑞芬

恒指续于23,000-23,500间窄幅争持，昨收23,207，大市成交额低企于543亿港元，下周港股主要由美股表现主导。恒指如能突破23,500阻力，就没问题，但短线缺乏催化剂，要强力突破有难度。下周二至五，中国内地股市因假期休市，届时港股会受美股左右，前日已从美股趋势提出，防有大波动，密切留意美股走向变化。9月4日推介的白云山 ，当时股价约30港元，看股价冲31港元阻力挑战35港元，等了近月，今周才见发力，昨收报33.2港元。业务质优的股份，股价几时动，不可能一一猜中，要时间守。7月建议留意的中兴通讯 也是缓涨之后，近周才有较明显升势，最高见16.48港元，较推介时13港元已有利润，趋势论，突破15港元密集阻力后如不再试穿，下关上望18港元。捕捉具中线投资价值股多年，深明股价升跌受市场因素左右，总难准确预计股价何时升跌。

回说大市，近月缺乏焦点，内银股整固，内房股亦如是，相信不少散户都有买卖内房股，一来选择多，二来业务简明，较易掌握。不过，最难掌握的，还是政策的变化，展望第四季，政策仍是决定内房股关键因素。就近月中国内地频见出现地王，国土资源部副部长胡存智亦表明关注。导致近期高价地有多方面的原因，一些地方政府默认甚至助推动高价地；个别地方政府在债务压力下，集中推出优质地块。第四季度为土地供应迎来新高峰，加上地方政府性债务偿债压力，市场产生高价地机会很大，国土部已将严防高价地为近期首要工作目标。

有中国内地媒体披露地方债务可能较两年前翻番，融资平台类债务或达19万亿港元，确信中国内地楼市与土地财政问题纠缠下，短线要破解高地王价、高楼价问题不是易事。此外，从1-8月份全国规模以上工业企业实现利润数据看，并非个个行业回暖，可预计未来经济的复苏动力有限，经济的支持还是要靠地产投资配合，中国难于短期出严招。

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汇兑收益撑盈利，航空股只宜短炒/ 余少文

暑假过后，中秋假期因素以及国庆黄金周启动，航空市场已踏入旺季，可惜航空股上半年只靠汇兑收益来保住盈利，成本压力依然大，航空股只宜短炒不宜长揸。中国内地股市昨日靠稳，国企指数再一日高开低收，尽管午后止跌回升，但全日仍跌46点或0.4%，收报10,464点，成交额121亿港元，36%主板H股上升；而红筹指数升7点，收报4,423点，主要由中海油 和中国移动 走高所带动，成交额46亿港元。虽然国指录得“八连阴”走势，又跌穿俗称牛熊分界线的250天平均线，走势明显转差，而指数过去三个月回升形成一个上升通道，其底部跟心理支持位10,000点可组成一个支持区，但这支持区不宜有失，否则要下试9,500点。当然，近期一直提及中国内地经济复苏，可惜国指9月重上牛熊分界线后，高位缺乏承接，乐观是可以在10,450点至10,800点区间上落，以横行及用时间来消化沽压。

至于航空业可以受惠经济复苏，因为经济好，航空货运以及载客量都可以上升，中国内地证券商便指中国国航 、南方航空 和东方航空 的8月总周转量，同比分别升7.1%、11.2%和8%，当中客运周转量分别升12%、13.7%和10.8%，总载运率分别为74.9%、71.9%和72.1%，较7月有所回升。8月暑假是下半年航空市场旺季的开始，9月下旬至10月上旬为中秋和国庆假期，是另一个需求上升亮点，预期航空股的周转量可继续上升。不过，航空股今年上半年业绩表现不如人意，南航和东航盈利分别倒退19%和28%，国航增长不足10%，表现较好是机场股，美兰机场 和首都机场 半年盈利增长逾20%。实际上，翻查三只航空股上半年业绩，都见到上半年受惠人民币升值而录得强劲汇兑收益，如南航汇兑收益15亿元人民币但税前盈利不足9亿元人民币，东航半年汇兑收益11.7亿元人民币而税前盈利只有6亿元人民币，即是说没有汇兑收益撑住，南航和东航上半年要亏损。

其实，国际油价高企，但南航和国航上半年燃油成本下跌8%，连同东航，燃油成本占运营成本比重约36%左右，可惜航空股上半年整体营业成本仍然录得1%至7%不等程度增长。加上上半年是航空业淡季，国航和南航的收入对比去年同期录得轻微下跌，最终导致前者经营利润跌49%，后者盈转亏，东航跌93%。

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