《科技产业特写》网上零售商寄望高科技测量以降低服饰退货率

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Emma Thomasson

路透柏林9月27日 - 网购服饰退货率高企拖累互联网零售商盈利，这些商家试图通过新的测量尺寸软件吸引消费者透露重要的身材数据，以降低退货率。

网购的服饰高达一半被退回，很多因为尺寸不合适，挤压零售商的利润率，给收回和重新销售被退回的服饰带来物流问题。

Mintel的研究显示，服饰在欧洲大部分地区都是网购最受欢迎的商品；过去一年，服饰占英国网购的45%，德国的41%。

德国Zalando和英国ASOS 都是只在网上销售的服饰零售商，它们通过提供免费退货服务攫取市场份额，现在这种做法正对其长期利润构成威胁。

ASOS首席执行官Nick Robertson表示，如果退货率下降1%，公司的获利能立即增加1,000万英镑（1,600万美元）。截至2012年8月31日的财年，ASOS可归于股东的净利为3,290万英镑。

零售商称，退货收费并不会解决问题，商家仍难以弥补额外的物流和仓储费用，并将面对货物受损和过季等问题，更不用说消费者不悦带来的不可估计的影响。

“如果不需要退货，那体验显然比需要退货好，”Robertson对路透说道，并表示ASOS平均退货率在30%左右。

电子商务仍只占服饰销售的15%，主要因为消费者不愿购买无法试穿的衣服。开发测量尺寸软件的伦敦一家公司Fits.me预计，零售店销售的服饰中，约80%是通过试穿后售出的。

Fits.me是一些应运而生的新公司之一，他们称开发出的软件通过帮助消费者选择合适的尺寸，能够降低退货率，并增加销售。

Fits.me的技术能够让消费者根据不同的身材将服饰形象化。该公司对德国网购者进行了调查，发现35%的受访者因为担忧尺寸而放弃购买。

“没有标准化的尺寸。网购的风险很大，”Fits.me创始人Heikki Haldre表示，并指出中等身材的人中，仅有三分之一会选择“M”号。

零售商对如何降低退货率不愿透露过多细节。但是一些新公司的经验显示，消费者对提供过多尺寸数据的要求很反感，认为很不方便。

德国电商巨头Otto正在和一些开发者合作开发测量尺寸的新软件。雏形软件要求消费者提供精确的尺寸，开发者不得不对此进行修改。

“人们网购的时候希望速战速决。大多数人都不想太麻烦，”柏林UPCload联合创始人Asaf Moses说道。该公司不得不放弃使用家中网络照相机拍摄身材的方法，只有15%的消费者选择使用这种方法。

UPCload转而使用“最佳猜测”系统，消费者输入性别、体重、身高和年龄后，从三种身材中选择最合适的一种。

“我们采取这种方法后，销售大增，”Moses表示。

德国消费者退货的速度特别快，因德国的物流行业比较发达。不合适的裤子和鞋子是退货最多的产品。Otto也在与杜伊斯堡的Mifitto合作，寻找新的测量尺寸方法。

“消费者不愿意站在照相机前，也不愿意测量自己的身材，”Mifitto联合创始人Dominic Koehler指出。该公司的一个应用要求消费者上传脚部轮廓，但看好3D扫描鞋内情况从而向消费者推荐合适尺寸和风格的产品。

Otto称，消费者对新的测量技术很好奇，但拒绝披露对退货率的影响。(完)