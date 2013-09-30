《英镑汇率焦点》英央行有望提早升息，料支撑英镑涨势

9月18日公布的英国央行9月会议记录显示，此前支持应采取更多刺激举措的少数决策官员在9月会议上放弃了这一观点，因经济出现更多强劲增长迹象。

一份报纸9月27日援引英国央行总裁卡尼的话称，鉴于英国经济出现复苏迹象，他认为央行无需买入更多债券。

相较之下，欧洲央行总裁德拉吉9月23日表示，该央行准备向银行业提供更多长期贷款，以压抑市场利率不升至可能损及经济的水准。

摩根大通负责欧洲、中东和非洲现汇交易的主管Richard Usher称，英央行很难忽视英国一连串强劲的经济数据。

“英国推出更多量化宽松政策的可能性目前非常低，而且近期英央行官员的讲话反映了观点的变化，”他称，如果英镑兑美元处于1.60-1.70美元，不会特别让英央行感到忧虑。

英央行在其最近会议记录中表示，英镑走强已改善通胀前景。

多数分析师预计美联储可能将在今年底开始缩减资产购买规模，因美国经济持续改善。一旦开始缩减，英镑兑美元涨幅空间可能将减少。

霸菱资产管理的固定收益及外汇研究主管Nigel Sillis预计，英镑表现将优于欧元，因欧元区债务问题可能将重度浮现。

但英镑“兑美元似乎太高了，”他表示，“一旦尘埃落定，我认为市场将开始追高美元，因缩减购债措施即将到来。”

**期权趋势**

在卡尼7月被任命为英国央行总裁之前，很多市场人士预计他会选择进一步货币宽松。而现在这已不再是普遍看法。

期权市场趋势显示，最近几个月投资者大幅减少看跌英镑兑美元的押注。一个月风险逆转指标 显示，自7月初以来，买入英镑“卖权”所要求的溢价已减少近一半。

同时欧元兑英镑期权走势显示，人们越发预计未来一年英镑兑欧元将上涨。

ING Financial Markets外汇策略主管Chris Turner称，看法倾向的变化“显示企业对欧元/英镑的人气已转变，欧元温和下跌似乎受到企业的欢迎。”(完)