《台湾利率预测》季底效应不再，10月短票利率料微跌至0.64-0.66%

路透台北9月30日 - 台湾10月提存期30天期短票利率区间料在0.64-0.66%，较9月提存期利率区间微幅下移约1个基点。货币市场交易人士认为，度过9月季底变数较多的提存期后，10月资金情势看来平稳，而央行提醒利率走扬风险或至年底前才会逐渐发酵，短票利率在10月料有机会小幅回跌。

路透周一访谈五家金融机构，包括三家票券商和两家大型银行，预估10月银行间30天期短票利率的集中区间在0.64-0.66%，大区间则在0.64-0.67%。

一大型票券商交易主管表示，在今日市场安然度过季底后，明日起银行端资金去化需求将逐步增高，10月提存期将回到季底之前发票量不高、资金水位高涨的情况，提存期初短票利率即有机会重回0.64-0.65%的底部区。

〞这个月是因为季底关系，10月央行调整利率走势的机会不大，短票利率不至于受影响。〞一位民营银行交易员说。

台湾央行上周四一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第九季度不变。不过央行于会议新闻稿中提醒，台湾实质利率已转正，房贷户应有利率走高的风险意识。

尽管如此，央行在新闻稿中针对货币市场也特别指出，目前〞维持银行超额准备于适度宽松水准〞。市场人士解读，央行对于货币市场〞适度宽松〞的基调不会一下子转变，且参考过去央行货币政策转向，将先行收紧市场流动性，以及政策引导调高银行间隔夜拆款利率的作法，当前均只有微弱讯号。

台湾央行自8月起重启标售两年期存单，并在上周四的记者会中表示会每个月发行两年期定存单，被视为央行收紧市场流动性的准备动作之一。但由于每月仅发行100亿台币，紧缩效果暂不明显。

虽然央行存单未到期余额 近来有持续走扬趋势，不过一大型票券商主管预估，至今年年底前，央行存单未到期余额均可望维持在6.5-6.6兆(万亿)台币之间，不致大幅变化，加上央行此次理监事会后未调高隔夜拆款利率，均令市场人士预期至少10月份资金宽松情势不会反转。

〞看起来10月的短票利率就是缓步下移，但空间也十分有限。〞一票券商交易员说。

10月提存期的宽松因子部分包括：共约4.37兆(万亿)台币的央行存单到期，以及国库券到期及公债付息共约242亿台币。

紧缩因素方面，10月提存期共有五年期及20年期公债，以及一期91天期国库券发行，金额共850亿台币；而央行将例行性发行1,000亿台币的364天期存单，以及100亿台币的两年期存单。

以下为五家金融机构对10月提存期短票利率预期：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商一 0.64 0.65

大型票券商二 0.64 0.66

大型票券商三 0.65 0.66

大型民营银行 0.64 0.65

大型公股银行 0.64 0.67

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