《香港重要政经日程》--10月2日-10月9日

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
==================今日重要政经消息==================
10月2日(周三)
-- 香港信贷 上市首日。
*-- 恒大地产 董事会考虑派息。
==================近期重要政经消息==================
10月3日(周四)
*-- 云游控股 上市首日。
--16:30 8月零售销售货值数据。
10月4日(周五)
--10:30 香港公布9月汇丰采购经理人指数(PMI)。
10月7日(周一)
*-- 耐世特 上市首日。
-- 香港金管局公布9月香港外汇储备数据。
-- 恒生银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
-- 汇丰银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
10月9日(周三)
-- 丰德丽控股 公布年报。
-- 丽新发展 公布年报。
-- 丽新国际 公布年报。
-- 丽丰控股 公布年报。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。