《热点透视》阿里巴巴放弃香港上市，应促港反思IPO制度

撰稿 Peter Thal Larsen；编译 李爽

路透东京9月30日 - 香港拒绝阿里巴巴 的首次公开发行(IPO)计划，是以错误方式做出的正确决定。即便阿里巴巴目前在寻求在纽约上市，但香港仍需考虑如何修改其IPO制度以确保其作为金融中心的竞争力，同时不会牺牲投资者的利益。

阿里巴巴副董事长称香港正在被其它地方超越，这种说法有失公平。阿里巴巴计划给一小部分合伙人提名董事会多数董事的权利，这明显违反了香港同股同权(one-share-one-vote)的原则。尽管阿里巴巴影响力巨大，其市值可能高达1,000亿美元，但香港监管机构仍拒绝对其网开一面。

然而，阿里巴巴上市之争令人产生三个重要疑问。首先，香港股市的目的是什么。其上市规则的设定初衷是保护投资者，包括小股东维权机构。相比之下，以美国证券交易委员会(SEC)为首的美国监管机构大多认为，既然一切风险都已经彻底披露，投资者就应自我保护。

香港方面可能认为，由于本地区许多企业高管不需要什么借口就可以忽视外部股东，而且投资者寻求赔偿的法律选择非常有限，因此其上市制度更适合本地区。但如果是这种情况，香港就需要自问，现有框架是否真正排除了治理不善问题。毕竟，香港拥有众多商业大亨，他们通过无数个部分上市企业控制着庞大的商业帝国。与此同时，香港部分大市值股是国有控股企业，其最终权利不在董事会手中，而是在中国共产党手里。

香港还需要反思其IPO审批程序。港交所由28位成员组成的委员会负责审查IPO申请，主要由业内人士组成。但其剔除与审查结果有利益关系的成员，意味着实际决定通常由较少的人做出。阿里巴巴的IPO计划只经过该委员会四分之一的委员仔细审查。更好的办法可能是把审批权交给香港证监会，无论如何，其一定已经为新的上市计划祈祷。