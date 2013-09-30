美联储爱情故事：叶伦遇到心上人

美联储在1977年面临通胀升高冲击经济的压力。当时杜鲁门指派叶伦研究国际货币改革。

现年73岁的阿克尔洛夫早年有篇题为“柠檬市场”(The Market for Lemons)的论文受到经济学家的高度关注。他在美联储做了一年的短期工作。他当时刚离婚，离开了加州大学柏克莱分校，准备前往伦敦经济学院任职。

他写道，在认识叶伦后，“我们决定赶快结婚，不只因为我们对于彼此毫不迟疑，也出于很实际的原因...如果我们不想分开，她也需要在英国有份工作。”

杜鲁门表示，叶伦才到美联储没多久，便宣布将和阿克尔洛夫前往伦敦经济学院任教。“我们对她的离去感到失望，但也完全能体谅。我们为了延揽她进联储投入了很多，”杜鲁门透过电子邮件向路透表示。

当然，叶伦最终还会重回美联储，担任委员会成员，而且是杜鲁门的七名长官之一。

在伦敦时，叶伦和阿克尔洛夫都面临着身份问题。“我们是美国人，不是英国人，”他后来写道。两年后，他们重返柏克莱，叶伦进入商学院任教。

叶伦两度赢得众人梦寐以求的柏克莱教学奖。同事们表示，叶伦和阿克尔洛夫的不同风格也让两人的合作研究(有时也和其他人合作)受益匪浅。

“阿克尔洛夫较随性，更具艺术气质和创意，而叶伦则较务实，理性且常识丰富，”罗斯(Andrew K. Rose)说。罗斯是叶伦一手招聘的，目前担任加州大学柏克莱分校哈斯商学院的副院长。罗斯曾和叶伦夫妇合作过数篇论文，包括对东德经济进行了一年的研究。

1973年便与叶伦结识，并一同做过研究的密西根大学经济学教授亚当斯(Jim Adams)称，叶伦与阿克尔洛夫的关系显示出“他们有多么成熟。这么不同的两个人却可以如此地相爱。”

“阿克尔洛夫是很有创意的人，”亚当斯称。“在当今因循守旧的经济学研究氛围中，他的想法是如此与众不同。在知识的探索上，他不怕突破传统。”

而叶伦在他看来，“是慢思维的翘楚，她会仔细思考透彻所有的事情以及相关影响。”

两人合作的第一篇论文，是在叶伦的耶鲁导师--凯因斯经济学家托宾(James Tobin)--造访柏克莱时受到启发的结果。托宾提出政府干预有助避免衰退的论点。他敦促两人研究其原因，而阿克尔洛夫表示，他们发现“物价和薪资僵固(粘性)理论可以解释货币政策为何有效：若货币供应增加，决定实质需求的实质货币余额也会增加。”

他们后来的研究重点在贫穷和政策上，包括失业率，以及未婚生子的成本。

叶伦在1994年重回美联储，阿克尔洛夫则在华盛顿和柏克莱两地通勤，继续担任教职。叶伦加入克林顿总统的经济顾问委员会后，阿克尔洛夫也离开了学校。

他负责打理家事和教养小孩，但他写道，叶伦在白宫任职期间，他给她的主要支持，是“在日常政治风暴中，提供心理支持”。

1999年，两人返回柏克莱，儿子也继承他们的衣钵，进入耶鲁。叶伦在2004年接任旧金山联邦储备银行总裁，并在2010年被提名为美联储副主席。

阿克尔洛夫在2001年10月获得诺贝尔经济学奖。在媒体刊登的他和叶伦的合影中，背景只有家中养的猫。

现在，叶伦期待又一次晋升，他们的友人们也表示，她肯定会让美联储成为更强健的组织。

“她是那种可以带领旁人一同向上精进的人，”亚当斯称。