《全球金融分析》美国政府关门及违约威胁，可能反而拉抬美债吸引力

**历史经验**

华府上次关门并停发五天雇员薪水是在1995年11月，而后在1995年12月中旬至1996年1月初再度关门。

1995年年底时10年期公债收益率收在5.76%，而当年年初时为7.88%。自从美联储于当年7月开始降息后，10年期公债收益率便从夏初开始下滑。

此后15年多过去了，由于受到联邦政府违约的威胁，10年期公债收益率在2011年7月底至2011年8月初的三周内，从略高于3%的水准下跌了0.6个百分点。当时共和党议员和总统奥巴马亦在提高债务上限问题上争论不休。

回到当时的衍生品市场，那时交易商上调他们对美国违约的押注。据Markit数据显示，平常交投稀少的信用违约互换(CDS)合约价格跳升至62个基点，创全球信贷紧缩最糟糕时期以来的最高点。

周五，美国公债五年期CDS价格为近32个基点，是5月以来最高。

很难预测未来几日会发生什么。

“从历史经验来看，并没有一个清晰的模式，”John Hancock的Cheney说。

1995年的政府关门事件几乎未打断标准普尔500指数 的上涨。当年该指数收高34%。

与之相反，标普500指数在2011年夏季奥巴马总统和共和党之间首次债务上限争论期间却大跌了14%，那时标准普尔还下调了美国AAA级的债信评等。投资者因此逃离股市转而进入债市。

虽然许多人仍然预计白宫和共和党领导人最终会达成临时协议，来避免政府关门和违约，但分析师称市场依然心存担忧，因为双方意见仍分歧很大。

“我们认为会在最后一刻达成协议，但你不能抱有任何想当然的看法，”道明证券(TD Securities)驻纽约的全球利率、汇率和大宗商品研究主管Eric Green说。

如果华府能够维持政府运作并能够支付债务，那么10年期公债收益率或将回升至2.75-2.80%左右。分析师表示，这亦将使得华尔街有精力来关注经济是否正显现出加速迹象，以及美联储削减购债的时机。

“美联储缩减购债比所有这些都重要得多，”Cheney说。(完) (编译 戴素萍/杜明霞/李婷仪/侯向明； 审校 高琦/徐文焰)