券商观点：中国经济进一步提升动力不足，9月出口料大概率逊预期--申万

* 经济进一步提升动力不足

* 9月出口低于预期恐成大概率事件

* 基建项目开工有所增加

* 但受制于资金无法及时到位，开工缓慢

* 房价不具备大幅上涨基础

路透北京9月30日 - 中国政府“微刺激”对经济的推动作用恐怕告一段落。申银万国9月下半月调研综合指数小幅下滑，上升势头遇阻，表明经济进一步提升动力不足；而节前“出货高峰”爽约，意味着9月出口低于预期恐成为大概率事件。

申万调研报告并显示，虽然9月以来基建新开工项目有所增加，但受制于地方政府资金不能及时到位，开工十分缓慢、有项目甚至断断续续，无法形成大规模开工。

针对房价可能失控的担忧，申万调研显示，中介一致认为这种担心略显多余，因为当前“抢房”现象并不多见，需求比较理性，市场整体处于平衡的状况，房价不具备大幅上涨基础。

申万在报告中指出，9月下半月申万调研综合指数从16.7%小幅下滑至16.3%，反弹势头遇阻，不过指数水平依然高于8月末；库存指数从-7.8%小幅反弹至2.0%；当前景气度指数延续升势，从21.2%升至32.8%；对未来6个月的景气度预期从51.9%回落至42.0%。

“通常9月下半月都是调研指数的阶段高点，因此下半月调研指数的回落显示出在8月份和9月上半月经济活动较快回升后，进一步提升动力不足，”报告称。

今日稍早出炉的汇丰中国9月制造业PMI终值虽然创下五个月高位50.2，但和初值相比却被大幅下修1个点。分析人士认为这暗示，前期“稳增长”政策对经济的支撑恐怕告一段落，三季度可能仅是一轮“短平快”的反弹，对四季度增速还需谨慎对待。

出货方面，以往十一长假前半个月总会出现一波“出货高峰”，但申万是次调研显示，有八成受访者表示下半月丝毫没有忙碌的感觉，“在没有‘节前小旺季’的支撑下，9月出口低于预期恐将成为大概率事件，”申万预计。

分区域来看，申万指出，中东、东南亚等新兴经济体货量需求维持弱势，航商揽货导致运价下行；欧线货量增长乏力，有受访者反映欧线当前的报价相比较7月份的高点近乎腰斩；美国的货运需求相对稳定，但景气度较前期也出现下滑。

“9月受访者的景气度判断以及未来预期在下旬的调研中出现了较大幅度的下滑。长假过后货量的恢复情况成了判断四季度出口景气度的重要依据，”报告称。

中国8月出口同比增长7.2%，创下4月以来最高增速。业内人士预计未来进出口将持续低位改善、但大幅反弹不可期，不过全年实现8%增长目标可能性加大.

**基建项目资金仍是问题**

和以往大干快上搞投资来带动经济增长不同，本轮中国政府“稳投资”主要投向的是基础设施、铁路建设和棚户区改造等领域，期望在稳住经济的同时，为长期经济健康发展埋下伏笔。

申万调研显示，9月随着下游开工的恢复，设备出勤率有所提高，销量和信息量环比也出现一定的增长。最近几次调研中，海南、山东、甘肃、湖北等地均有受访者反映当地有一些较大的项目正式进入施工阶段，其中公路、铁路等交通设施建设居多。

这和去年形成鲜明度比，因为从去年下半年开始，除了水利建设外，申万调研中几乎很少听到有其他项目新开工。但是，受访者也指出，当前的新开工和以往尤其2008年时相比，不尽相同，主要是开工进度十分缓慢，一些项目在开工剪彩之后一直处在前期的清理阶段，还有一些新项目的建设总是断断续续，无法形成大规模开工。

“开工的不足主要还是因为地方政府的资金不能及时到位，”报告指出，还有受访者表示一些项目的资金目前全部用于拆迁款项，地方政府捉襟见肘，以致项目迟迟无法继续推进。

此外，最近资金的紧张也影响了经销商的回款。有受访者表示，针对信用客户一般年内回款两次，一次是中秋前，一次是春节前。今年中秋的回款并不顺利，逾期率提高了不少。“其中，财政能力较弱三线城市回款情况明显差于财政能力较强的一、二线城市，”报告称。

**房价旺季“理性”，价格可控**

今年的9月，房地产“旺季”得到了较为充分的体现，无论到访量还是成交量，环比都有所提高，房价也随之上涨。市场上担心房价失控的声音也越来越多。

但申万在调研中发现，房地产中介一致认为这样的担心略显多余，因为从结果来看，一线城市的二手房成交价较旺季之前平均只有不到5%的增长，一些二线城市的二手房成交价基本能够保持平稳。

“当前景气度向好，不过‘抢房’的现象并不多见，”报告称，“供给相对充足，需求比较理性，在没有投资需求参与的情况下，市场整体处于平衡的状态，房价不具备大幅上涨的基础。”

申万因此指出，媒体上的很多极端声音并不符合真实情况，房市仍处于健康的发展通道中。

不过越到年底、资金越是紧张，当前中介关注最多的问题仍然是信贷问题。