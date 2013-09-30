修正-《全球市场》股市和美元受到多重因素打压，美国和意大利政治风险加剧

(修正内文第三段措辞，“美国政府一旦关门可能对经济造成的经济”应修正为“美国政府一旦关门可能对经济造成的影响”)

* 随着美国政府机构关门的风险临近，美股期货和美元受到冲击

* 欧元亦因政治因素而承压，意大利政局不稳

* 亚股走低，中国制造业PMI遭遇大幅下修

路透悉尼9月30日 - 美国股指期货和美元在周一承压，因美国政府机构关门的风险愈发可能成真。与此同时，因意大利政府处在解体边缘，欧元亦受到冲击。

另外，中国数据也令市场失望。汇丰编纂的9月中国制造业PMI终值虽然创下五个月高位，但和初值相比却被大幅下修1个点。

结果是投资者转出股市，投向日圆、瑞郎和一些主权债等避险资产。美国公债也受益，因为有一种观点认为，美国政府一旦关门可能对经济造成的影响，是促使美联储更长时间维持低利率的又一原因。

“美国与意大利周末的政情发展，有可能使投资者在数据和政治事件密集的这一周伊始就保持防守态势，”巴克莱分析师在报告中写道。

美国股指期货受到明显影响，标普500股指期货 跌0.7%，标普电子迷你期货(E-MINI S&P) 也下滑。

亚洲股市也跟随走低，尽管该地区的市场通常不愿最先对欧美周末发生的事件作出反应。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.1%。日股日经指数 下挫1.7%，韩国综合股价指数 下滑0.6%。

澳洲股市 跌1.3%，脱离五年高位，且为8月初以来最大单日跌幅。

避险情绪提振日圆全线上扬，美元兑日圆 跌至97.81，周五纽约尾盘报98.20。欧元兑日圆 从132.78跌至131.98。

欧元兑瑞郎 亦下跌，一度触及5月初以来低点。欧元兑美元 跌0.0025美元报1.3496。

意大利总统纳波利塔诺表示，其周三将前往国会并举行信心投票，之前来自贝鲁斯柯尼党派的五位内阁部长突然辞职，使政府名存实亡。

莱塔称，他希望避免依据目前广受批评的选举制度来举行大选，认为目前的制度可能导致更多的僵局。

与此同时，现在看起来在本财年于周一午夜结束前，美国共和党与民主党达成协议为政府提供资金的希望越来越渺茫。

如果无法及时达成协议，美国许多政府雇员将被迫休无薪假，劳工部也不会按计划在周五发布月度就业报告。

它也将为两党间就提高联邦政府借款上限展开更重要争夺打下基础。若未能在10月中之前上调16.7万亿(兆)美元的债务上限，可能迫使美国在一些支付义务上违约，进而打击经济并冲击全球市场。 市场人士始终认为绝不会真的陷入违约，因那将造成严重后果。的确，美国政府债券似乎仍被认为是避险资产，10年期美国公债收益率(殖利率) 下跌3个基点至2.59%的七周低位。

投资人还买进欧洲美元利率期货<0#ED:>，预期政府关门危机和举债上限的边缘政策，将使美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内不致减码其资产购买计划。

政坛争吵不休的戏码，重要性盖过了日本经济数据，周一公布的调查显示，日本9月制造业活动扩张速度为2011年初大地震和核事故以来最快。

大宗商品市场方面，现货金 略升至每盎司1,339.33美元。伦铜 跌0.4%，但由于全球经济成长稳健，铜价仍有望创下2012年3月以来最佳季度涨幅。

布兰特原油11月合约<0#LCO:>下跌0.82美元，报每桶107.81美元；纽约商业期货交易所(NYMEX)原油 跌1.19美元，报每桶101.68美元。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)